СМИ: Австрии грозят проблемы с Еврокомиссией из-за чрезмерных расходов

Австрия может столкнуться с дисциплинарными мерами Еврокомиссии в связи с чрезмерными бюджетными расходами в 2024-2026 годах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Насколько известно, Австрии грозит специальный режим Евросоюза, предусмотренный для стран, расходы которых вышли за предельную границу. Теперь Вене нужно до 21 января показать Еврокомиссии убедительный план сокращения расходов. В ноябре ЕК уже отложила процесс, дав Австрии дополнительное время на это.

В то же время шансы уложиться в этот крайний срок зависят от коалиционных переговоров, которые только что начались заново – теперь по формированию правительства во главе с лидером ультраправых Гербертом Киклем.

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Если Австрия не подаст документ в установленные сроки, то окажется в таком же положении, как Франция и Италия, у которых также высокий госдолг.

Неофициально говорят, что Австрийская партия свободы и Австрийская народная партия спешат согласовать план до начала следующей недели.

Одной из причин провала переговоров о правительстве между Австрийской народной партией и социал-демократами были острые споры относительно того, как сбалансировать бюджет.

Как известно, после неудачной попытки сформировать правительство без ультраправых во главе с канцлером Карлом Негаммером президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю начать переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Глава Австрийской народной партии Кристиан Штокер заявил, что во время переговоров о коалиции с ультраправой Партией свободы будет просить заверений, что они хотят сохранить Австрию свободной от российского вмешательства.

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