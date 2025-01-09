У США засудили до 6 років в’язниці ексінформатора ФБР за брехню про хабар Байденам від Burisma

Колишнього інформатора ФБР, який визнав неправдивість своїх свідчень про президента Джо Байдена і його сина Гантера та взаємодію з українською компанією Burisma, засудили до 6 років позбавлення волі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Суд задовольнив клопотання прокурорів про вирок інформатору Александру Смирнову у вигляді 6 років позбавлення волі.

У грудні той визнав, що дав ФБР неправдиві свідчення про те, що нібито знав про хабар Байденам у розмірі 5 млн доларів від посадовців Burisma Holdings, де Гантер Байден входив до правління. Крім того, Смирнов визнав провину в ухиленні від сплати податків.

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"Відповідач у 2020 році вирішив скористатися довірливим становищем, яке мав у ФБР, з метою надати неправдиву інформацію про одного з кандидатів у президенти США у спробі вплинути на результат виборів", – писали прокурори у своєму обгрунтуванні.

Сторона захисту добивалася меншого вироку у розмірі 4 років, посилаючись на те, що Смирнов визнав провину і вже пережив "особисте падіння" через цю справу та її наслідки для його подальшої кар’єри.

Смирнова в лютому 2024 року звинуватили у брехні куратору з ФБР через фабрикацію історії про отримання Байденом і його сином Гантером хабаря в 5 мільйонів доларів від української енергетичної компанії Burisma.

Згідно з угодою про визнання вини, Смирнов погодився визнати один із пунктів першого обвинувачення у брехні про Байденів і три пункти обвинувачення щодо несплати податків.

Свідчення Смирнова використовувались республіканцями в Палаті представників як свідчення корупції Байдена, на основі якого вони ініціювали оголошення йому імпічменту.

Звіт із розслідуванням про імпічмент був опублікований у серпні 2024 року, але до голосування за нього в Палаті – що й знаменувало б оголошення імпічменту Байдену – так і не дійшло.