В США приговорили к 6 годам тюрьмы экс-информатора ФБР за ложь о взятке Байденам от Burisma

Бывшего информатора ФБР, который признал ложность своих показаний о президенте Джо Байдене и его сыне Хантере и взаимодействии с украинской компанией Burisma, приговорили к 6 годам лишения свободы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о приговоре информатору Александру Смирнову в виде 6 лет лишения свободы.

В декабре тот признал, что дал ФБР ложные показания о том, что якобы знал о взятке Байденам в размере 5 млн долларов от должностных лиц Burisma Holdings, где Хантер Байден входил в правление. Кроме того, Смирнов признал вину в уклонении от уплаты налогов.

Реклама:

"Ответчик в 2020 году решил воспользоваться доверительным положением, которое имел в ФБР, с целью предоставить ложную информацию об одном из кандидатов в президенты США в попытке повлиять на исход выборов", – писали прокуроры в своем обосновании.

Сторона защиты добивалась меньшего приговора в размере 4 лет, ссылаясь на то, что Смирнов признал вину и уже пережил "личное падение" из-за этого дела и его последствий для его дальнейшей карьеры.

Смирнова в феврале 2024 года обвинили во лжи куратору из ФБР из-за фабрикации истории о получении Байденом и его сыном Хантером взятки в 5 миллионов долларов от украинской энергетической компании Burisma.

Согласно соглашению о признании вины, Смирнов согласился признать один из пунктов первого обвинения во лжи о Байденах и три пункта обвинения по неуплате налогов.

Показания Смирнова использовались республиканцами в Палате представителей как свидетельство коррупции Байдена, на основе которого они инициировали объявление ему импичмента.

Отчет с расследованием об импичменте был опубликован в августе 2024 года, но до голосования за него в Палате – что и знаменовало бы объявление импичмента Байдену – так и не дошло.