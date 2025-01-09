Макрон і Блінкен обговорили допомогу Україні і проблему з підтримкою Китаєм Росії
Президент Франції Емманюель Макрон і державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі обговорили подальшу підтримку України і проблему з тим, що Китай допомагає Росії отримувати необхідне для її ВПК.
Про це повідомила пресслужба Державного департаменту, пише "Європейська правда".
У комюніке зазначили, що Блінкен і Макрон на зустрічі обговорили підтримку України і занепокоєння з приводу того, що Китай підтримує російську військово-промислову базу, що допомагає Кремлю продовжувати війну.
Вони також говорили про ситуацію у Сирії після падіння режиму Асада та про важливість інклюзивного перехідного процесу в країні з дотриманням усіх прав сирійських громадян.
Крім того, посадовці говорили про необхідність досягти угоди про припинення вогню у секторі Гази, з умовою про звільнення усіх заручників.
Нагадаємо, 9 січня на авіабазі "Рамштайн" відбудеться 25-та зустріч Контактної групи з оборони України – остання перед завершенням повноважень адміністрації Байдена.
Очільник Пентагону Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей", щоб окреслити плани з підтримки України до 2027 року.
Того ж дня, за інформацією ЗМІ, Вашингтон планує оголосити про виділення Києву зброї та боєприпасів на суму 500 млн доларів.