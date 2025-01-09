Макрон и Блинкен обсудили помощь Украине и проблему с поддержкой Китаем России

Президент Франции Эмманюэль Макрон и государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече обсудили дальнейшую поддержку Украины и проблему с тем, что Китай помогает России получать необходимое для ее ВПК.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента, пишет "Европейская правда".

В коммюнике отметили, что Блинкен и Макрон на встрече обсудили поддержку Украины и беспокойство по поводу того, что Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу, что помогает Кремлю продолжать войну.

Они также говорили о ситуации в Сирии после падения режима Асада и о важности инклюзивного переходного процесса в стране с соблюдением всех прав сирийских граждан.

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Кроме того, чиновники говорили о необходимости достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газы, с условием об освобождении всех заложников.

Напомним, 9 января на авиабазе "Рамштайн" состоится 25-я встреча Контактной группы по обороне Украины – последняя перед завершением полномочий администрации Байдена.

Глава Пентагона Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей", чтобы обозначить планы по поддержке Украины до 2027 года.

В тот же день, по информации СМИ, Вашингтон планирует объявить о выделении Киеву оружия и боеприпасов на сумму 500 млн долларов.