Зеленський закликав партнерів поставити всі обіцяні на саміті НАТО системи ППО
Президент Володимир Зеленський закликав партнерів поставити Україні всі обіцяні на останньому саміті НАТО системи протиповітряної оборони.
Про це він заявив, відкриваючи засідання на американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині, повідомляє "Європейська правда".
Він згадав про російську атаку на Запоріжжя напередодні і заявив, що Україна відчайдушно потребує систем ППО.
"Ми повинні пам'ятати, що обіцянки останнього саміту НАТО ще не виконані – нам потрібні системи протиповітряної оборони, які ви нам обіцяли", – заявив Зеленський.
"Ми повинні зупинити російський терор. І ви можете це зробити. Ми просимо про термінову поставку систем протиповітряної оборони", – наголосив він.
Він також згадав про переговори зі США про ліцензування виробництва систем протиповітряної оборони та ракет в Україні.
"Це могло б стати значною частиною наших гарантій безпеки – і це абсолютно реально", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Німеччина передала Україні великий пакет допомоги із IRIS-T й Patriot.
Останній саміт ЄС у грудні відзначив необхідність швидшого надання Україні більшої кількості військової допомоги, зокрема у сфері протиповітряної оборони.