Лідери ЄС закликали прискорити постачання Україні зброї, зокрема ППО

Європейська рада на засіданні в четвер, 19 грудня, відзначила необхідність швидшого надання Україні більшої кількості військової допомоги, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, з якими ознайомилась "Європейська правда".

Лідери ЄС підтвердили підтримку України та досягнення "всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права".

Вони проаналізували ситуацію з наданням військової підтримки Україні та в цьому контексті закликали "до термінової активізації зусиль, зокрема щодо постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, а також щодо забезпечення необхідної підготовки та обладнання для українських бригад".

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Окремо Європейська рада підкреслила важливість активізації роботи з "подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄС".

Висновки саміту містять застереження, що військова підтримка Україні надаватиметься "у повній відповідності до політики безпеки і оборони окремих держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський бере участь у саміті Євросоюзу в Брюсселі.

Там він, серед іншого, прокоментував "миротворчі" зусилля угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана й виключив можливість транзиту російського газу під виглядом азербайджанського після 2024 року.