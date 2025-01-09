Зеленский призвал партнеров поставить все обещанные на саммите НАТО системы ПВО
Президент Владимир Зеленский призвал партнеров поставить Украине все обещанные на последнем саммите НАТО системы противовоздушной обороны.
Об этом он заявил, открывая заседание на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает "Европейская правда".
Он вспомнил о российской атаке на Запорожье накануне и заявил, что Украина отчаянно нуждается в системах ПВО.
"Мы должны помнить, что обещания последнего саммита НАТО еще не выполнены – нам нужны системы противовоздушной обороны, которые вы нам обещали", – заявил Зеленский.
"Мы должны остановить российский террор. И вы можете это сделать. Мы просим о срочной поставке систем противовоздушной обороны", – подчеркнул он.
Он также упомянул о переговорах с США о лицензировании производства систем противовоздушной обороны и ракет в Украине.
"Это могло бы стать значительной частью наших гарантий безопасности – и это абсолютно реально", – отметил Зеленский.
Напомним, в конце прошлого года Германия передала Украине большой пакет помощи с IRIS-T и Patriot.
Последний саммит ЕС в декабре отметил необходимость быстрого предоставления Украине большего количества военной помощи, в частности в сфере противовоздушной обороны.