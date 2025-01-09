"Вам не соромно?": Туск обурився через заяву опозиційного кандидата в президенти про Україну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко відреагував на заяви опозиційного кандидата в президенти Кароля Навроцького, який раніше казав, що не бачить Україну ні в ЄС, ні в НАТО.

Про це Туск написав у себе в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У контексті висловлювань Навроцького польський прем’єр звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського – політсили, яка підтримує кандидатуру Навроцького на виборах.

"Ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?" – зазначив Туск.

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В одному з телевізійних ефірів, коли ведучий нагадав, що "Дональд Трамп не бачить Україну в НАТО" і запитав, яка думка з цього приводу у Кароля Навроцького, той відповів, що з цього питання у нього "є фіксована думка".

"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі – ні в Європейському Союзі, ні в НАТО", – зазначив Навроцький.

Останнє опитування показало, що на президентських виборах у Польщі кандидат від партії влади "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський міг би розраховувати на підтримку 36,2% виборців, Навроцького готові підтримати 28,8%.

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