"Вам не стыдно?": Туск возмутился заявлением оппозиционного кандидата в президенты об Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко отреагировал на заявления оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого, который ранее говорил, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

Об этом Туск написал у себя в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В контексте высказываний Навроцкого польский премьер обратился к Ярославу Качиньскому, лидеру партии "Право и справедливость" – политсилы, которая поддерживает кандидатуру Навроцкого на выборах.

"Ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Вы еще помните, кто из президентов больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?" – отметил Туск.

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В одном из телевизионных эфиров, когда ведущий напомнил, что "Дональд Трамп не видит Украину в НАТО" и спросил, какое мнение по этому поводу у Кароля Навроцкого, и тот ответил, что по этому вопросу у него "есть фиксированное мнение".

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО", – отметил Навроцкий.

Последний опрос показал, что на президентских выборах в Польше кандидат от партии власти "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский мог бы рассчитывать на поддержку 36,2% избирателей, Навроцкого готовы поддержать 28,8%.

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