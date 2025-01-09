Мелоні не вважає, що Маск становить небезпеку для демократії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи низку скандальних заяв Ілона Маска, сказала, що американський мільярдер "не становить небезпеки для демократії".

Заяву італійської прем’єрки у четвер наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Натомість, переконана Мелоні, "втручання" відбувається в інших випадках, коли "багаті люди використовують ресурси для фінансування партій та асоціацій по всьому світу, щоб впливати на політику, як у випадку з (Джорджем) Соросом".

"Маск висловлює свою позицію, і це те, про що ми говоримо. Вам це може подобатися чи ні, але коли мені кажуть, що існує небезпека втручання, я відповідаю, що це не перший випадок, коли відомі та багаті люди висловлюють свою думку", – сказала очільниця уряду Італії.

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В останні дні Ілон Маск потрапив під вогонь критики з боку кількох європейських лідерів після того, як публічно підтримав німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та закликав до відставки прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Нещодавно Маск влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".

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