Мелони не считает, что Маск представляет опасность для демократии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя ряд скандальных заявлений Илона Маска, сказала, что американский миллиардер "не представляет опасности для демократии".

Заявление итальянского премьера в четверг приводит ANSA, сообщает "Европейская правда".

При этом, убеждена Мелони, "вмешательство" происходит в других случаях, когда "богатые люди используют ресурсы для финансирования партий и ассоциаций по всему миру, чтобы влиять на политику, как в случае с (Джорджем) Соросом".

"Маск выражает свою позицию, и это то, о чем мы говорим. Вам это может нравиться или нет, но когда мне говорят, что существует опасность вмешательства, я отвечаю, что это не первый случай, когда известные и богатые люди выражают свое мнение", – сказала глава правительства Италии.

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В последние дни Маск попал под огонь критики со стороны нескольких европейских лидеров после того, как публично поддержал немецкую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" и призвал к отставке премьер-министра Британии Кира Стармера.

Недавно Маск устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".

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