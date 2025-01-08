Прем’єр Іспанії накинувся на Маска за заклики "підтримати спадкоємців нацизму"

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес різко розкритикував американського мільярдера Ілона Маска і його прихильників за "відкриті нападки на наші інститути, розпалювання ненависті та відкритий заклик до людей підтримати спадкоємців нацизму".

Про це повідомляє The Guardian, інформує "Європейська правда".

В контексті останніх скандальних заяв Маска Санчес зазначив, що політика розколу, дезінформації та ненависті ризикує призвести до нової ери авторитаризму.

За словами іспанського прем’єра, завойовані важкою працею основні свободи не можуть і не повинні сприйматися як щось належне.

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"Коли ви провели своє життя під її захисною завісою, легко забути про величезні переваги демократії і дозволити спокусити себе тим, хто обіцяє людям порядок, безпеку і багатство в обмін на те, що відбирає у нас найцінніше, що може мати людина, – право обирати власну долю", – сказав він.

За словами Санчеса, автократичні режими і цінності минулого століття знову відроджуються в усьому світі – не в останню чергу в особі Маска і йому подібних.

"Фашизм, який, як ми думали, залишився позаду, тепер є третьою за величиною політичною силою в Європі", – підкреслив він.

Іспанський прем’єр додав, що найкращий спосіб захистити і зміцнити демократію в Іспанії – це побудувати "більш процвітаюче, згуртоване, вільне і толерантне суспільство", а також боротися з брехнею і фейковими новинами.

"Брехня і дезінформація – головна зброя ворогів демократії", – резюмував він.

В останні дні Ілон Маск потрапив під вогонь критики з боку кількох європейських лідерів після того, як публічно підтримав німецьку ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та закликав до відставки прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Нещодавно Маск влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".

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