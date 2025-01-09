Експартнеру Шольца кинули в лице "тортом" із мила під час передвиборчого заходу
Новини — Четвер, 9 січня 2025, 16:44 —
Лідеру німецької Вільної демократичної партії Крістіану Лінднеру, який до розпаду коаліції був міністром фінансів в уряді Олафа Шольца, кинули в обличчя "торт" із мила під час передвиборчого заходу.
Про це пишуть Politico та Nordkurier, передає "Європейська правда".
Під час виступу на передвиборчому заході від Вільної демократичної партії у місті Грайфсвальд у Лінднера кинули нібито торт.
Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist bei einem Wahlkampfauftritt in Greifswald von einer jungen Frau mit Schaum beworfen worden. Mehr dazu: https://t.co/ijweI3jkIc pic.twitter.com/6O11kAzAeZРеклама:– WELT (@welt) January 9, 2025
Одак коли політик скуштував нібито торт, з'ясувалось, що це був не він.
"На жаль, це був не крем, а просто мило. Принаймні, ви могли б зробити це краще, тоді б я взяв трохи", – пожартував Лінднер.
Як повідомляє Nordkurier, він залишив залишки піни на своєму обличчі.
"Я ношу ці бойові шрами з гордістю", – сказав Лінднер.
Нагадаємо, німецькі "вільні демократи" Лінднера опинилися у глибокій кризі після витоку внутрішнього документа з детальним сценарієм їхнього виходу з урядової коаліції.
ВДП опублікувала внутрішній документ на своєму сайті після того, як його отримав один з німецьких ЗМІ, що викликало збентеження всередині партії. Особливе здивування викликала войовнича лексика, що міститься в документі.
За кілька місяців до розпаду трипартійної коаліції в Німеччині політики ВДП неодноразово погрожували залишити її через гострі розбіжності щодо витрат. Коаліція розпалася в листопаді, а дострокові вибори в Німеччині відбудуться в лютому.
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