Експартнеру Шольца кинули в лице "тортом" із мила під час передвиборчого заходу

Лідеру німецької Вільної демократичної партії Крістіану Лінднеру, який до розпаду коаліції був міністром фінансів в уряді Олафа Шольца, кинули в обличчя "торт" із мила під час передвиборчого заходу.

Про це пишуть Politico та Nordkurier, передає "Європейська правда".

Під час виступу на передвиборчому заході від Вільної демократичної партії у місті Грайфсвальд у Лінднера кинули нібито торт.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist bei einem Wahlkampfauftritt in Greifswald von einer jungen Frau mit Schaum beworfen worden. Mehr dazu: https://t.co/ijweI3jkIc pic.twitter.com/6O11kAzAeZ Реклама: January 9, 2025

Одак коли політик скуштував нібито торт, з'ясувалось, що це був не він.

"На жаль, це був не крем, а просто мило. Принаймні, ви могли б зробити це краще, тоді б я взяв трохи", – пожартував Лінднер.

Як повідомляє Nordkurier, він залишив залишки піни на своєму обличчі.

"Я ношу ці бойові шрами з гордістю", – сказав Лінднер.

Нагадаємо, німецькі "вільні демократи" Лінднера опинилися у глибокій кризі після витоку внутрішнього документа з детальним сценарієм їхнього виходу з урядової коаліції.

ВДП опублікувала внутрішній документ на своєму сайті після того, як його отримав один з німецьких ЗМІ, що викликало збентеження всередині партії. Особливе здивування викликала войовнича лексика, що міститься в документі.

За кілька місяців до розпаду трипартійної коаліції в Німеччині політики ВДП неодноразово погрожували залишити її через гострі розбіжності щодо витрат. Коаліція розпалася в листопаді, а дострокові вибори в Німеччині відбудуться в лютому.

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