Экс-партнеру Шольца бросили в лицо "тортом" из мыла во время предвыборного мероприятия

Лидеру немецкой Свободной демократической партии Кристиану Линднеру, который до распада коалиции был министром финансов в правительстве Олафа Шольца, бросили в лицо "торт" из мыла во время предвыборного мероприятия.

Об этом пишут Politico и Nordkurier, передает "Европейская правда".

Во время выступления на предвыборном мероприятии от Свободной демократической партии в городе Грайфсвальд в Линднера бросили якобы торт.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner ist bei einem Wahlkampfauftritt in Greifswald von einer jungen Frau mit Schaum beworfen worden. Mehr dazu: https://t.co/ijweI3jkIc pic.twitter.com/6O11kAzAeZ Реклама: January 9, 2025

Одак когда политик попробовал якобы торт, выяснилось, что это был не он.

"К сожалению, это был не крем, а просто мыло. По крайней мере, вы могли бы сделать это лучше, тогда я бы взял немного", – пошутил Линднер.

Как сообщает Nordkurier, он оставил остатки пены на своем лице.

"Я ношу эти боевые шрамы с гордостью", – сказал Линднер.

Напомним, "свободные демократы" оказались в глубоком кризисе после утечки внутреннего документа с подробным сценарием их выхода из правительственной коалиции.

СвДП опубликовала внутренний документ на своем сайте после того, как его получило одно из немецких СМИ, что вызвало смущение внутри партии. Особое недоумение вызвала воинственная лексика, содержащаяся в документе.

За несколько месяцев до распада трехпартийной коалиции в Германии политики СвДП неоднократно угрожали покинуть ее из-за острых разногласий по расходам. Коалиция распалась в ноябре, а досрочные выборы в Германии состоятся в феврале.

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