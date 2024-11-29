У Німеччині скандал довкола експартнерів Шольца по уряду, які планували розвал коаліції

Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) опинилася в кризі після витоку внутрішнього партійного документа, з якого стали відомі її плани розвалити коаліцію, до якої вона входила.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Оприлюднення восьмисторінкової презентації у форматі PowerPoint під назвою "Сценарії та заходи дня "Д" призвело до того, що генеральний секретар ВДП Біжан Джир-Сараї, який відповідав за стратегію партії та виборчу кампанію, у п'ятницю подав у відставку з посади.

У 50-секундній заяві Джир-Сараї сказав, що він "не знав про документ", але піде у відставку, щоб взяти на себе "політичну відповідальність задля запобігання шкоди, завданої [його] авторитету і авторитету ВДП".

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Документ показує, що політики ВДП планували детальну, чотирифазну медіастратегію для підриву розколотої трипартійної коаліції канцлера Німеччини Олафа Шольца, яка врешті-решт розпалася на початку листопада, коли Шольц звільнив свого тодішнього міністра фінансів, лідера ВДП Крістіана Лінднера.

Фінальна фаза плану ВДП передбачала "початок битви у відкритому полі" проти їхніх партнерів по коаліції, лівої Соціал-демократичної партії (СДПН) і "Зелених", як зазначено в документі.

ВДП опублікувала внутрішній документ на своєму сайті в четвер після того, як його отримав один з німецьких ЗМІ, що викликало збентеження всередині партії. Особливе здивування викликала войовнича лексика, що міститься в документі.

За кілька місяців до розпаду трипартійної коаліції в Німеччині політики ВДП неодноразово погрожували залишити її через гострі розбіжності щодо витрат. Але зрештою саме Шольц завдав першого удару, звільнивши Лінднера за те, що канцлер назвав "дріб'язковою партійно-політичною тактикою". Цей крок проклав шлях до дострокових виборів 23 лютого.

Відтоді Лінднер звинувачував Шольца в тому, що він "прорахував" розпад.

Однак внутрішньопартійний документ, схоже, розкриває ступінь, до якого лідери ВДП організовували розпад коаліції, намагаючись відродити свої власні політичні статки. Зараз партія набирає лише чотири відсотки, що нижче за поріг, необхідний для проходження до парламенту.

Ці викриття, ймовірно, ще більше погіршать імідж партії серед виборців у розпал виборчої кампанії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив, що звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, яке призвело до розпаду коаліційного уряду, мало відбутися кілька місяців тому.

Деталі політичної кризи у Німеччині у статті: Німеччина йде до зміни влади: як розвалилася коаліція Олафа Шольца і що буде далі.