Зеленський обговорив з главою Міноборони Німеччини майбутнє формату "Рамштайн"

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Німеччини, на якій йшлося про подальшу роботу Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це поінформували у пресслужбі Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зеленський і Пісторіус обговорили можливість збільшення фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік.

Окремо український президент наголосив на тому, що важливо й надалі посилювати українську протиповітряну оборону та надати Україні додаткові засоби ППО.

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Також під час зустрічі обговорили майбутню роботу формату "Рамштайн" і можливість фінансування українського виробництва озброєння й техніки за данською моделлю.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою.

Водночас Пісторіус заявив про необхідність зберегти формат "Рамштайн", в межах якого проходять засідання Контактної групи з питань оборони України.

На збереження формату "Рамштайн" сподівається і міністр оборони України Рустем Умєров.