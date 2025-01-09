Зеленський обговорив з главою Міноборони Німеччини майбутнє формату "Рамштайн"
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Німеччини, на якій йшлося про подальшу роботу Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").
Про це поінформували у пресслужбі Офісу президента, пише "Європейська правда".
Зеленський і Пісторіус обговорили можливість збільшення фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік.
Окремо український президент наголосив на тому, що важливо й надалі посилювати українську протиповітряну оборону та надати Україні додаткові засоби ППО.
Також під час зустрічі обговорили майбутню роботу формату "Рамштайн" і можливість фінансування українського виробництва озброєння й техніки за данською моделлю.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою.
Водночас Пісторіус заявив про необхідність зберегти формат "Рамштайн", в межах якого проходять засідання Контактної групи з питань оборони України.
На збереження формату "Рамштайн" сподівається і міністр оборони України Рустем Умєров.