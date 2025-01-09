Зеленский обсудил с главой Минобороны Германии будущее формата "Рамштайн"

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии, на которой речь шла о дальнейшей работе Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн").

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Писториус обсудили возможность увеличения финансирования военной помощи Украине на 2025 год.

Отдельно украинский президент отметил, что важно и в дальнейшем усиливать украинскую противовоздушную оборону и предоставить Украине дополнительные средства ПВО.

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Также во время встречи обсудили будущую работу формата "Рамштайн" и возможность финансирования украинского производства вооружения и техники по датской модели.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предположил, что встреча в формате "Рамштайн" 9 января может стать последней.

В то же время Писториус заявил о необходимости сохранить формат "Рамштайн", в рамках которого проходят заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

На сохранение формата "Рамштайн" надеется и министр обороны Украины Рустем Умеров.