Глава Міноборони Німеччини хоче зберегти формат "Рамштайн"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність зберегти формат "Рамштайн", в межах якого проходять засідання Контактної групи з питань оборони України.

Його заяву наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус, говорячи про необхідність зберегти роботу контактної групи, наголосив на досягненнях, здобутих за час її діяльності.

"Йдеться про те, щоб зберегти цей формат", – сказав він.

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Результати, досягнуті досі в рамках цього формату, "мають надихнути нас на те, щоб докласти всіх зусиль для того, що ще має бути", додав німецький міністр.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою.

На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.

Міністр оборони України Рустем Умєров також сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.