Глава Міноборони Німеччини хоче зберегти формат "Рамштайн"
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність зберегти формат "Рамштайн", в межах якого проходять засідання Контактної групи з питань оборони України.
Його заяву наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".
Пісторіус, говорячи про необхідність зберегти роботу контактної групи, наголосив на досягненнях, здобутих за час її діяльності.
"Йдеться про те, щоб зберегти цей формат", – сказав він.
Результати, досягнуті досі в рамках цього формату, "мають надихнути нас на те, щоб докласти всіх зусиль для того, що ще має бути", додав німецький міністр.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою.
На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.
Міністр оборони України Рустем Умєров також сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.