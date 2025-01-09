У Британії кажуть, що риторика Трампа може бути дестабілізуючою, але дії свідчать про інше

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що непередбачуваність риторики обраного президента США Дональда Трампа може бути "дестабілізуючою", однак республіканець не завжди робить те, чим погрожує.

Про це він сказав у інтерв'ю у програмі BBC Radio 4's Today, цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Очільник МЗС Британії наголосив: з першого терміну Трампа відомо, що "інтенсивність і непередбачуваність того, що він іноді говорить, може бути дестабілізуючою".

"Він робив це з НАТО. Але насправді, на практиці, він відправив більше військ до Європи за часів своєї адміністрації. Він відправив перші Javelin (протитанкові ракетні комплекси. – Ред.) і зброю в Україну", – сказав Леммі.

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У цьому ж інтерв’ю він відмовився засуджувати заяви Трампа, який відмовився виключити застосування сили для здобуття Гренландії.

Раніше Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.