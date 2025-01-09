Глава МИД Британии: риторика Трампа может быть дестабилизирующей, но действия говорят о другом

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что непредсказуемость риторики избранного президента США Дональда Трампа может быть "дестабилизирующей", однако республиканец не всегда делает то, чем угрожает.

Об этом он сказал в интервью в программе BBC Radio 4's Today, цитирует The Guardian, передает "Европейская правда".

Глава МИД Великобритании отметил: с первого срока Трампа известно, что "интенсивность и непредсказуемость того, что он иногда говорит, может быть дестабилизирующей".

"Он делал это с НАТО. Но на самом деле, на практике, он отправил больше войск в Европу во времена своей администрации. Он отправил первые Javelin (противотанковые ракетные комплексы. – Ред.) и оружие в Украину", – сказал Лэмми.

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В этом же интервью он не стал осуждать заявления Трампа, который отказался исключить применение силы для получения Гренландии.

Ранее Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.