Міністр закордонних справ Британії відмовився засудити погрози Трампа щодо Гренландії

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі відмовився засуджувати заяви обраного президента США Дональда Трампа, який відмовився виключити застосування сили для здобуття Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Леммі попросили прокоментувати коментарі Трампа, і він відповів: "Я думаю, що це класичний Дональд Трамп".

Він пояснив, що обраний президент здобув величезну перемогу на виборах, збільшивши свою підтримку майже в усіх демографічних групах.

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"Він прийшов до влади, чітко заявивши, що працюватиме для людей, які працюють. І він бачить національну економічну безпеку США в центрі уваги", – сказав Леммі Sky News.

"Ось чому він піднімає питання щодо Панамського каналу і, я підозрюю, щодо Гренландії", – додав він.

Міністр зазначив, що за "інтенсивністю" Трампа стоять "насправді досить серйозні питання національної безпеки та економіки".

Міністр закордонних справ сказав, що майбутнє Гренландії – це справа її народу, і додав: "Жодна країна НАТО не вступала у війну з моменту заснування Альянсу. І я цього не передбачаю".

Коли Леммі знову запитали про можливе застосування сили щодо Гренландії, він сказав: "Я не займаюся засудженням нашого найближчого союзника".

"Я займаюся інтерпретацією того, що за цим стоїть, і це дуже серйозні питання національної економічної безпеки. Це основа, на якій Дональд Трамп переміг на виборах", – заявив Леммі.

Раніше Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.

Данська прем'єрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям та що не може уявити реальної спроби США відібрати острів силою, низка інших європейських лідерів також дали зрозуміти, що заяви Трампа є неприйнятними.

Неофіційно повідомляли, що на 9 січня Фредеріксен зібрала на обговорення погроз Трампа лідерів партій у данському парламенті.