Міністр оборони Польщі вірить, що формат "Рамштайн" збереться і за Трампа

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сподівається, що зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") проходитимуть і за нової адміністрації США на чолі з Дональдом Трампом.

Заяву міністра наводить пресслужба польського оборонного відомства в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами польського міністра, у четвер відбулась "хороша дискусія" в рамках засідання контактної групи.

Як зазначив Косіняк-Камиш, формат "Рамштайн" "довів свою ефективність".

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"Усі налаштовані на збереження цього формату, в якому США відіграють ключову роль. Я вірю, що така зустріч відбудеться після зміни адміністрації", – переконаний він.

Косіняк-Камиш раніше припускав, що зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня може стати останньою.

Водночас очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про необхідність зберегти формат "Рамштайн", в межах якого проходять засідання Контактної групи з питань оборони України.

На збереження формату "Рамштайн" сподівається і міністр оборони України Рустем Умєров.