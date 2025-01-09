Министр обороны Польши верит, что формат "Рамштайн" соберется и при Трампе

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш надеется, что встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") будут проходить и при новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

Заявление министра приводит пресс-служба польского оборонного ведомства в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам польского министра, в четверг состоялась "хорошая дискуссия" в рамках заседания контактной группы.

Как отметил Косиняк-Камыш, формат "Рамштайн" "доказал свою эффективность".

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"Все настроены на сохранение этого формата, в котором США играют ключевую роль. Я верю, что такая встреча состоится после смены администрации", – убежден он.

Косиняк-Камыш ранее предполагал, что встреча в формате "Рамштайн" 9 января может стать последней.

В то же время глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости сохранить формат "Рамштайн", в рамках которого проходят заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

На сохранение формата "Рамштайн" надеется и министр обороны Украины Рустем Умеров.