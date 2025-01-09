У Німеччині трьом людям висунули звинувачення у шпигунстві на користь Китаю

Федеральна прокуратура Німеччини оголосила звинувачення трьом людям, підозрюваним у наданні китайській розвідці інформації про морські технології, які можуть бути використані у військових цілях.

Про це, як пише "Європейська правда", прокуратура повідомила у своїй заяві в четвер, 9 січня.

Трьох громадян Німеччини, яких у повідомленні прокуратури називають як Гервіг Ф., Іна Ф. і Томас Р., звинуватили в тому, що вони "працювали на китайську розвідувальну службу".

Серед іншого, Томас Р. з 2017 року нібито "діяв як агент співробітника китайської розвідувальної служби, що базується в Китаї". Він встановив контакт із двома іншими фігурантами – подружжям, яке керує компанією в місті Дюссельдорф.

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Разом їм інкримінують отримання "інформації про інноваційні технології, які можуть бути використані у військових цілях", що відбувалось протягом 2017-2024 років.

Ідеться про інформацію про "двигуни для човнів, гідролокаційні системи, системи захисту літаків, двигуни для бронетехніки і безпілотників, які можуть бути використані у військових цілях", пише прокуратура Німеччини.

Гервіга й Іну Ф. і Томаса Р. заарештували у квітні 2024 року, а у грудні – висунули офіційні звинувачення.

Останніми роками в Німеччині відбулася низка гучних справ, пов'язаних зі звинуваченнями у шпигунстві на користь іноземних держав, таких як Китай і Росія.

У вересні 2024 року стало відомо, що заарештовані раніше троє чоловіків за завданням Росії шпигували за колишнім співробітником спецслужб України.