У Німеччині заарештували громадянку Китаю за підозрою у шпигунстві

У німецькому місті Лейпциг заарештували громадянку Китаю за підозрою у шпигунській діяльності та передачі інформації про постачання зброї.

Про це йдеться в заяві Генеральної прокуратури Німеччини, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Підозрювану Які Х. звинувачують у передачі інформації, отриманої під час роботи в логістичній компанії в аеропорту Лейпциг/Галле, співробітникові китайської спецслужби, який переслідується окремо, зазначили у заяві.

Другий громадянин Китаю на ім'я Цзянь Г. працював помічником Максиміліана Кра, депутата Європарламенту від ультраправої "Альтернативи для Німеччини", коли його заарештували цього року за підозрою в "особливо тяжкому" шпигунстві на користь Пекіна, передає агентство.

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За словами генерального прокурора, інформація, передана Які Х. у 2023 і 2024 роках, включала дані про польоти, вантажі і пасажирів, а також про перевезення військової техніки і людей, пов'язаних з німецькою збройною компанією.

Протягом останніх років уряди кількох країн, зокрема США, Великої Британії та Нідерландів, звинуватили Китай у здійсненні кібератак на урядові дані та дані приватних компаній.

Бельгія викликала тимчасового повіреного Китаю у квітні після підтвердження, що депутатка бельгійського парламенту зазнала кібератаки з боку китайських хакерів.

У липні Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Китаю в Берліні у зв’язку з кібератакою 2021 року на картографічне відомство, за якою стоять китайські державні суб'єкти.