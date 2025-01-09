В Германии трем людям предъявили обвинения в шпионаже в пользу Китая

Федеральная прокуратура Германии объявила обвинения трем людям, подозреваемым в предоставлении китайской разведке информации о морских технологиях, которые могут быть использованы в военных целях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", прокуратура сообщила в своем заявлении в четверг, 9 января.

Трех граждан Германии, которых в сообщении прокуратуры называют как Гервиг Ф., Ина Ф. и Томас Р., обвинили в том, что они "работали на китайскую разведывательную службу".

Среди прочего, Томас Р. с 2017 года якобы "действовал как агент сотрудника китайской разведывательной службы, базирующейся в Китае". Он установил контакт с двумя другими фигурантами – супругами, которые управляют компанией в городе Дюссельдорф.

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Вместе им инкриминируют получение "информации об инновационных технологиях, которые могут быть использованы в военных целях", что происходило в течение 2017-2024 годов.

Речь идет об информации о "двигателях для лодок, гидролокационных системах, системах защиты самолетов, двигателях для бронетехники и беспилотников, которые могут быть использованы в военных целях", пишет прокуратура Германии.

Гервига и Ину Ф. и Томаса Р. арестовали в апреле 2024 года, а в декабре – предъявили официальные обвинения.

В последние годы в Германии произошел ряд громких дел, связанных с обвинениями в шпионаже в пользу иностранных государств, таких как Китай и Россия.

В сентябре 2024 года стало известно, что арестованные ранее трое мужчин по заданию России шпионили за бывшим сотрудником спецслужб Украины.