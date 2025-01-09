У районі Купʼянська на початку 2025 року до українського полону потрапив громадянин Італії Джанні Ченні, який перед тим, як долучитись до армії РФ, працював у ресторані в російській Самарі.

Про це повідомило італійське видання Today.it, у розпорядженні якого опинились документи Ченні, пише "Європейська правда".

Згідно з виданим Ченні російським військовим квитком, він народився у 1973 році, має дружину та двох дітей. Був призваний 13 листопада 2024 року у військовій частині 58198, 1-го бронетанкового полку.

Фото: Today.it

За даними ЗМІ, українська армія захопила італійця в полон 7-8 січня в районі Купʼянська, ймовірно, під час диверсійно-розвідувально операції в тилу противника.

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Today.it знайшла сторінки Ченні у соцмережах, згідно з якими той раніше працював шей-кухарем в ресторані в Неаполі, а в останні роки – в російській Самарі піцайоло в ресторані італійської кухні.

Фото: Today.it

Почесний консул Італії в Самарі та власник ресторану Джангідо Бреббо підтвердив Today.it, що Ченні справді в нього працював десь до початку 2024 року, а потім звільнився і поїхав з міста.

Наразі невідомо, чому італієць долучився до російської армії.

Раніше повідомлялось, що під час боїв у Курській області, ймовірно, загинув сербський найманець Братислав Живкович, якого у 2017 році оголосили персоною нон грата в Румунії через шпигунство на користь Росії.