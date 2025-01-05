На Курщині у боях на боці РФ загинув сербський бойовик, депортований з Румунії як шпигун

Сербський найманець Братислав Живкович, якого у 2017 році оголосили персоною нон грата в Румунії через шпигунство на користь Росії, загинув під час боїв у Курській області.

На це звернув увагу румунський портал Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Про смерть Живковича повідомили проросійські Telegram-канали, зазначивши, що той загинув "у важких боях за звільнення Курської області". Офіційна Сербія досі не коментувала ці повідомлення.

Живкович воював на боці Росії проти України ще з 2014 року як командувач сербської націонал-шовіністичної парамілітарної організації четників.

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Фото: Digi24

У 2017 році за рішенням суду його вислали з Румунії через шпигунство на користь Росії: серб кілька разів фотографував військові радари на узбережжі Чорного моря і передавав їхні GPS-координати.

Роком пізніше його заарештували в Сербії за звинуваченням в участі у військових діях на боці іноземної держави, але пізніше відпустили.

В Україні проти Живковича також порушили кримінальну справу за фактом вербування іноземців для участі у війні проти України.

Нагадаємо, у Фінляндії судять засновника і колишнього командира військового угруповання "Русич" Воїслава Тордена (Яна Петровського) за скоєння воєнних злочинів на сході України.