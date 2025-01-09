В районе Купянска в начале 2025 года в украинский плен попал гражданин Италии Джанни Ченни, который перед тем, как присоединиться к армии РФ, работал в ресторане в российской Самаре.

Об этом сообщило итальянское издание Today.it, в распоряжении которого оказались документы Ченни, пишет "Европейская правда".

Согласно выданным Ченни российским военным билетом, он родился в 1973 году, имеет жену и двоих детей. Был призван 13 ноября 2024 года в воинской части 58198, 1-го бронетанкового полка.

Фото: Today.it

По данным СМИ, украинская армия захватила итальянца в плен 7-8 января в районе Купянска, вероятно, во время диверсионно-разведывательной операции в тылу противника.

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Today.it нашла страницы Ченни в соцсетях, согласно которым тот ранее работал шеф-поваром пиццы в ресторане в Неаполе, а в последние годы – в российской Самаре пиццайоло в ресторане итальянской кухни.

Фото: Today.it

Почетный консул Италии в Самаре и владелец ресторана Джангидо Бреббо подтвердил Today.it, что Ченни действительно у него работал где-то до начала 2024 года, а затем уволился и уехал из города.

Пока неизвестно, почему итальянец присоединился к российской армии.

Ранее сообщалось, что во время боев в Курской области, вероятно, погиб сербский наемник Братислав Живкович, которого в 2017 году объявили персоной нон грата в Румынии из-за шпионажа в пользу России.