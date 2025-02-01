Трамп вважає, що зробить з Путіним "щось значне" для припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп розповів, що наразі ведеться підготовка для його розмови з господарем Кремля Владіміром Путіним, щоб обговорити припинення вогню в Україні.

Слова американського президента наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

Трамп переконаний, що може зробити з Путіним "щось значне" для врегулювання розв’язаної РФ війни.

"Ми будемо розмовляти…і я думаю, що ми, можливо, зробимо щось значне. Ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна ніколи б не почалася, якщо б я був президентом", – сказав він.

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"І ми ведемо обговорення, так", – додав він, відповідаючи на запитання репортерів в Овальному кабінеті.

На запитання, чи говорив він уже із Путіним, Трамп відповів: "Я не хочу цього говорити. Але ми ведемо дуже серйозні дискусії".

Він додав, що ведуться "дуже серйозні дискусії з приводу цієї війни"

"Ми хочемо, щоб вона закінчилася", – резюмував він.

За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Владіміром Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі.

Нещодавно президент США вимагав від Росії "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.