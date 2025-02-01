Трамп считает, что сделает с Путиным "что-то значительное" для прекращения войны в Украине
Президент США Дональд Трамп рассказал, что сейчас ведется подготовка для его разговора с хозяином Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.
Слова американского президента приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".
Трамп убежден, что может сделать с Путиным "что-то значительное" для урегулирования развязанной РФ войны.
"Мы будем разговаривать ... и я думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное. Мы хотим закончить эту войну. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", – сказал он.
"И мы ведем обсуждение, да", – добавил он, отвечая на вопросы репортеров в Овальном кабинете.
На вопрос, говорил ли он уже с Путиным, Трамп ответил: "Я не хочу этого говорить. Но мы ведем очень серьезные дискуссии".
Он добавил, что ведутся "очень серьезные дискуссии по поводу этой войны"
"Мы хотим, чтобы она закончилась", – резюмировал он.
По данным СМИ, Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Владимиром Путиным, который будет иметь целью организацию встречи.
Недавно президент США потребовал от России "заключить соглашение" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы.
Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.