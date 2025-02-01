Трамп считает, что сделает с Путиным "что-то значительное" для прекращения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп рассказал, что сейчас ведется подготовка для его разговора с хозяином Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение огня в Украине.

Слова американского президента приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

Трамп убежден, что может сделать с Путиным "что-то значительное" для урегулирования развязанной РФ войны.

"Мы будем разговаривать ... и я думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значительное. Мы хотим закончить эту войну. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом", – сказал он.

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"И мы ведем обсуждение, да", – добавил он, отвечая на вопросы репортеров в Овальном кабинете.

На вопрос, говорил ли он уже с Путиным, Трамп ответил: "Я не хочу этого говорить. Но мы ведем очень серьезные дискуссии".

Он добавил, что ведутся "очень серьезные дискуссии по поводу этой войны"

"Мы хотим, чтобы она закончилась", – резюмировал он.

По данным СМИ, Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Владимиром Путиным, который будет иметь целью организацию встречи.

Недавно президент США потребовал от России "заключить соглашение" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы.

Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.