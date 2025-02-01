У Нідерландах починають розслідування щодо китайського чат-бота DeepSeek

Нідерландське агентство з контролю за дотриманням конфіденційності AP заявило, що почне розслідування практики збору даних китайською компанією DeepSeek, яка займається штучним інтелектом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Водночас у відомстві закликали голландських користувачів проявляти обережність під час використання програмного забезпечення цієї компанії.

"AP (випускає це попередження) через серйозні побоювання з приводу політики конфіденційності DeepSeek... і того, як вона використовує особисту інформацію", – йдеться в заяві голови Алейда Вольфсена.

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Агентство додало, що особисті дані європейських громадян можуть зберігатися за кордоном тільки на суворих умовах, яких DeepSeek має дотримуватися.

У відомстві зазначили, що перебувають в контакті з іншими регуляторними органами Європейського Союзу, і вони обмінюватимуться інформацією та координуватимуть подальші кроки.

Повідомляли також, що італійська влада розпорядилася негайно запровадити обмеження обробки даних італійських користувачів у китайському чат-боті DeepSeek.

А у Франції планують опитати китайську компанію DeepSeek, чат-бот якої стрімко став популярним у світі.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.