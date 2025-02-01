В Нидерландах начинают расследование в отношении китайского чат-бота DeepSeek

Нидерландское агентство по контролю за соблюдением конфиденциальности AP заявило, что начнет расследование практики сбора данных китайской компанией DeepSeek, которая занимается искусственным интеллектом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В то же время в ведомстве призвали голландских пользователей проявлять осторожность при использовании программного обеспечения этой компании.

"AP (выпускает это предупреждение) из-за серьезных опасений по поводу политики конфиденциальности DeepSeek... и того, как она использует личную информацию", – говорится в заявлении председателя Алейда Вольфсена.

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Агентство добавило, что личные данные европейских граждан могут храниться за рубежом только на строгих условиях, которые DeepSeek должна соблюдать.

В ведомстве отметили, что находятся в контакте с другими регуляторными органами Европейского Союза, и они будут обмениваться информацией и координировать дальнейшие шаги.

Сообщалось также, что итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничения обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek.

А во Франции планируют опросить китайскую компанию DeepSeek, чат-бот которой стремительно стал популярным в мире.

ИИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.