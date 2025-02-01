Сійярто каже, що слід серйозно ставитися до обмовки Трампа про Іспанію в БРІКС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що Іспанія є членом БРІКС, порадив серйозно сприймати всі його слова.

Про це угорський міністр сказав в інтерв’ю іспанській газеті El Debate, повідомляє "Європейська правда".

У міністра спитали, чи навмисне Трамп назвав Іспанію як країну-члена БРІКС чи це була помилка.

На це Сійярто відповів: "Президент Трамп – президент Сполучених Штатів, тому я б радив сприймати всі його слова серйозно".

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Нещодавно Трамп помилково припустив, що Іспанія є членом групи країн з економікою, що розвивається, БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка та інші.

Міністерка освіти Іспанії Пілар Алегрія, яка є речницею уряду, заявила, що не знає, чому Трамп зробив цей коментар.

"Я не знаю, чи була заява президента Трампа наслідком плутанини, але я можу підтвердити, що Іспанія не є членом БРІКС", – сказала Алегрія журналістам у вівторок.