Сийярто говорит, что следует серьезно относиться к оговорке Трампа об Испании в БРИКС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания является членом БРИКС, посоветовал серьезно воспринимать все его слова.
Об этом венгерский министр сказал в интервью испанской газете El Debate, сообщает "Европейская правда".
У министра спросили, умышленно Трамп назвал Испанию как страну-члена БРИКС или это была ошибка.
На это Сийярто ответил: "Президент Трамп – президент Соединенных Штатов, поэтому я бы советовал воспринимать все его слова серьезно".
Недавно Трамп ошибочно предположил, что Испания является членом группы стран с развивающейся экономикой БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и другие.
Министр образования Испании Пилар Алегрия, которая является пресс-секретарем правительства, заявила, что не знает, почему Трамп сделал этот комментарий.
"Я не знаю, было ли заявление президента Трампа следствием путаницы, но я могу подтвердить, что Испания не является членом БРИКС", – сказала Алегрия журналистам во вторник.