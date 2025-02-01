Сийярто говорит, что следует серьезно относиться к оговорке Трампа об Испании в БРИКС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что Испания является членом БРИКС, посоветовал серьезно воспринимать все его слова.

Об этом венгерский министр сказал в интервью испанской газете El Debate, сообщает "Европейская правда".

У министра спросили, умышленно Трамп назвал Испанию как страну-члена БРИКС или это была ошибка.

На это Сийярто ответил: "Президент Трамп – президент Соединенных Штатов, поэтому я бы советовал воспринимать все его слова серьезно".

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Недавно Трамп ошибочно предположил, что Испания является членом группы стран с развивающейся экономикой БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и другие.

Министр образования Испании Пилар Алегрия, которая является пресс-секретарем правительства, заявила, что не знает, почему Трамп сделал этот комментарий.

"Я не знаю, было ли заявление президента Трампа следствием путаницы, но я могу подтвердить, что Испания не является членом БРИКС", – сказала Алегрия журналистам во вторник.