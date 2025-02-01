Молдова офіційно схвалила закупівлю газу для Придністровʼя за 20 млн євро

Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови на засіданні в суботу, 1 лютого, ухвалила рішення для подолання енергетичної кризи в країні, включно з невизнаним Придністровʼям.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні молдовського уряду.

Серед іншого, комісія з надзвичайних ситуацій схвалила виділення 20 мільйонів євро, виділених Європейським Союзом, на закупівлю компанією Energocom природного газу в Європі за ринковими цінами.

Цей газ буде постачатись Energocom у Придністровʼя компанії "Тираспольгаз", але не більше ніж 3 мільйони кубометрів на добу. Скільки газу буде закуплено за кошти ЄС, не уточнюється.

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Водночас відомо, що 1 лютого компанія "Молдовагаз" уже почала постачання першого обсягу в 3 мільйони кубометрів газу до Придністров’я.

Додатково Energocom закупить у Європейському Союзі та Україні електроенергію на 10 мільйонів євро для правого берега Дністра.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій уряду Молдови передбачає, що Придністров'я зобов'язане забезпечити газом, світлом і теплом побутових споживачів, школи, лікарні та Молдавську ДРЕС – основне підприємство електрогенерації на газі в регіоні.

Додатково закупівлі природного газу та електроенергії, а також їх постачання звільняються від ПДВ.

Як відомо, з 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через Україну, пославшись на неврегульовані борги "Молдовагазу".

Напередодні Молдова оголосила про остаточну домовленість з ЄС стосовно фінансової допомоги, яку нададуть країні для подолання енергетичної кризи – йдеться про 64 млн євро, з яких 20 млн передбачені на газ для Придністров'я.