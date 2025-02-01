Молдова почала постачати 3 млн кубів газу в Придністров’я на тлі енергокризи

Компанія "Молдовагаз" у суботу, 1 лютого, почала постачання першого обсягу в 3 млн кубометрів газу до Придністров’я.

Про це розповів Europa Libera виконувач обов'язків директора компанії Вадим Чебан, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, поставки почалися о 08:30, а обсяги, що закачуються в трубопровідну систему на лівому березі Дністра, достатні "для підтримки тиску".

Чебан пояснив, що на цьому етапі через Дністер постачається газ, який вже є в трубопроводах на правому березі, тобто це не нові закупівлі, зроблені урядом на європейському ринку.

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"Газ постачається в точках виходу в систему, яка управляється "Тираспольтрансгазом", – сказав він.

Нагадаємо, 29 січня АТ "Молдовагаз" і ТОВ "Тираспольтрансгаз" підписали контракт про позику 3 мільйонів кубічних метрів природного газу для невизнаного регіону.

Раніше 31 січня прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про остаточну домовленість з Євросоюзом стосовно фінансової допомоги, яку нададуть країні для подолання енергетичної кризи – йдеться про 64 млн євро, з яких 20 млн передбачені на газ для Придністров'я.

Також ці кошти передбачені на закупівлю електроенергії для правобережжя та більш як половина всієї суми – як бюджетна підтримка.

Як відомо, з 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через Україну, пославшись на неврегульовані борги "Молдовагазу". "Газпром" оцінював борг у 709 млн доларів, Кишинів цього боргу не визнає.

Через відсутність російського газу в Придністров'ї відключено центральне опалення і гаряче водопостачання житлових будинків, відбуваються віялові відключення електроенергії, зупинено практично всі промислові підприємства.

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