Молдова официально одобрила закупку газа для Приднестровья за 20 млн евро

Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы на заседании в субботу, 1 февраля, приняла решение для преодоления энергетического кризиса в стране, включая непризнанным Приднестровьем.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении молдавского правительства.

Среди прочего, комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила выделение 20 миллионов евро, выделенных Европейским Союзом, на закупку компанией Energocom природного газа в Европе по рыночным ценам.

Этот газ будет поставляться Energocom в Приднестровье компании "Тираспольгаз", но не более чем 3 миллиона кубометров в сутки. Сколько газа будет закуплено за средства ЕС, не уточняется.

Реклама:

В то же время известно, что 1 февраля компания "Молдовагаз" уже начала поставки первого объема в 3 миллиона кубометров газа в Приднестровье.

Дополнительно Energocom закупит в Европейском Союзе и Украине электроэнергию на 10 миллионов евро для правого берега Днестра.

Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Молдовы предусматривает, что Приднестровье обязано обеспечить газом, светом и теплом бытовых потребителей, школы, больницы и Молдавскую ГРЭС – основное предприятие электрогенерации на газе в регионе.

Дополнительно закупки природного газа и электроэнергии, а также их поставки освобождаются от НДС.

Как известно, с 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта "Газпром" прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги "Молдовагаза".

Накануне Молдова объявила об окончательной договоренности с ЕС относительно финансовой помощи, которую предоставят стране для преодоления энергетического кризиса – речь идет о 64 млн евро, из которых 20 млн предусмотрены на газ для Приднестровья.