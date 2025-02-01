У ЄС обіцяють "захищати законні інтереси", якщо Трамп накладе тарифи

Європейський Союз заявив, що вживе необхідниї заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп вирішить запровадити тарифи проти європейського імпорту.

Коментар неназваного речника Європейської комісії наводить агентство ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Речник наголосив, що Євросоюз "залишиться вірним своїм принципам і, за необхідності, буде готовий захищати свої законні інтереси".

Він нагадав про позицію, висловлену президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та комісаром ЄС з питань торгівлі Марошем Шефчовичем, підкресливши твердість Європи на тлі можливих протекціоністських заходів.

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Коментар речника зʼявився після останніх заяв Трампа, який підтвердив намір запровадити тарифи проти ЄС слідом за Мексикою, Канадою та Китаєм.

Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи.

14 січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.