В ЕС обещают "защищать законные интересы", если Трамп наложит тарифы

Европейский Союз заявил, что примет необходимые меры в ответ, если президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы против европейского импорта.

Комментарий неназванного представителя Европейской комиссии приводит агентство ANSA, сообщает "Европейская правда".

Представитель подчеркнул, что Евросоюз "останется верным своим принципам и, при необходимости, будет готов защищать свои законные интересы".

Он напомнил о позиции, высказанной президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и комиссаром ЕС по вопросам торговли Марошем Шефчовичем, подчеркнув твердость Европы на фоне возможных протекционистских мер.

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Комментарий спикера появился после последних заявлений Трампа, который подтвердил намерение ввести тарифы против ЕС вслед за Мексикой, Канадой и Китаем.

Еще осенью Европейский союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы.

14 января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.