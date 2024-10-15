ЗМІ: ЄС підготував відповідь на тарифи, які хоче ввести Трамп в разі перемоги

Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у США і втілить погрозу запровадити тарифи на європейський імпорт.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

Підготовлені ЄС тарифи проти американських товарів, за словами співрозмовників Bloomberg, не є базовим сценарієм дій у разі перемоги Трампа на президентських виборах у США.

Джерела агентства кажуть, що Євросоюз може піти на ухвалення тарифів лише у відповідь на дії Білого дому, натомість Брюссель віддає перевагу пошуку домовленостей з Трампом щодо сфер, які становлять спільний інтерес – наприклад Китаю.

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Після приходу до влади у 2018 році експрезидент США несподівано запровадив тарифи на європейські сталь та алюміній. Тоді ЄС у відповідь запровадив мита проти зокрема мотоциклів Harley-Davidson і джинсів Levi Strauss & Co.

Під час нинішньої президентської кампанії Трамп припускав, що в разі повернення в Білий дім запровадить 10%-ві тарифи на продукцію з інших країн, хіба що у випадку Китаю ставка буде сягати 60-100%.

Улітку в Брюсселі оцінювали, що такі тарифи принесуть Євросоюзу до 150 мільярдів євро збитків на рік.

Нещодавно в Німеччині також підрахували, що її експорт до США може впасти майже на 15%, якщо кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переможе на виборах у США в листопаді.