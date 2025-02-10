Шольц відкинув вступ України до НАТО найближчим часом, посилаючись на позицію США

Німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість вступу України до НАТО у найближчому майбутньому, оскільки США відхилили цю пропозицію.

Про це йшлося на теледебатах між ним та кандидатом у канцлери та лідером ХДС/ХСС Фрідріхом Мерцом, повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Шольц заявив, що членство України в НАТО "не відбудеться найближчим часом", оскільки США відхилили цю пропозицію.

"Україна повинна приєднатися до НАТО, але наразі вона не може цього зробити, тому що НАТО не має країн-членів, які перебувають у стані війни", – сказав він.

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А Мерц, відповідаючи на запитання, чи повинна Україна вступити до НАТО, заявив, що "вони не можуть цього зробити".

"Тому що НАТО не приймає членів, які перебувають у стані війни", – пояснив він.

Водночас на думку кандидата у німецькі канцлери, надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС було "правильним рішенням", і зазначив, що вступ до Європейського Союзу дасть Україні "значно більше безпеки". Він не згадав про перспективу вступу України до НАТО після закінчення війни.

Зазначимо, що і Шольц, і Мерц висловили надію на мирні переговори між Росією та Україною на тлі приходу до влади в США Дональда Трампа.

Німецький канцлер сказав, що "ще невідомо", чи вдасться досягти миру в Україні після вступу на посаду Трампа.

"Було б дуже добре, якби ця війна закінчилася", – додав він.

22 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО.

"Все залежить від США. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО – ми не будемо в НАТО", – сказав тоді він.

Водночас сам американський президент говорив, що "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з тим, що попередня адміністрація США декларувала підтримку членства України в Альянсі.