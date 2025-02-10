Шольц отверг вступление Украины в НАТО в ближайшее время, ссылаясь на позицию США

Немецкий канцлер Олаф Шольц отверг возможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем, поскольку США отклонили это предложение.

Об этом шла речь на теледебатах между ним и кандидатом в канцлеры и лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцом, сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Шольц заявил, что членство Украины в НАТО "не произойдет в ближайшее время", поскольку США отклонили это предложение.

"Украина должна присоединиться к НАТО, но сейчас она не может этого сделать, потому что НАТО не имеет стран-членов, которые находятся в состоянии войны", – сказал он.

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А Мерц, отвечая на вопрос, должна ли Украина вступить в НАТО, заявил, что "они не могут этого сделать".

"Потому что НАТО не принимает членов, которые находятся в состоянии войны", – пояснил он.

В то же время по мнению кандидата в немецкие канцлеры, предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС было "правильным решением", и отметил, что вступление в Европейский Союз даст Украине "значительно больше безопасности". Он не упомянул о перспективе вступления Украины в НАТО после окончания войны.

Отметим, что и Шольц, и Мерц выразили надежду на мирные переговоры между Россией и Украиной на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа.

Немецкий канцлер сказал, что "еще неизвестно", удастся ли достичь мира в Украине после вступления в должность Трампа.

"Было бы очень хорошо, если бы эта война закончилась", – добавил он.

22 января президент Владимир Зеленский заявил, что Трамп может повлиять на то, вступит ли Украина в НАТО.

"Все зависит от США. Если Трамп будет готов видеть Украину в НАТО, мы будем в НАТО, все будут за. Если президент Трамп не будет готов видеть нас в НАТО – мы не будем в НАТО", – сказал тогда он.

В то же время сам американский президент говорил, что "может понять чувства" России в связи с тем, что предыдущая администрация США декларировала поддержку членства Украины в Альянсе.