Зеленський: якщо Трамп захоче – Україна буде в НАТО

Президент Володимир Зеленський впевнений, що його американський колега Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради в Давосі, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що від початку деякі держави вели непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до НАТО.

"Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно", – наголосив він.

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Український президент акцентував, що США та Німеччина мали слабку позицію щодо вступу України до НАТО і вели діалог з росіянами з цього питання.

Однак, на його думку, вони програли цей діалог, тому що завжди апелюють до того, що колись були домовленості з Росією.

"Я хотів би вирівняти рівень поваги інших до України. І ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують", – заявив він.

Зеленський акцентував, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.

"Проте все залежить від США. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО – ми не будемо в НАТО", – вважає президент.

Нещодавно Зеленський заявив, що перспектива завершення війни чи перемирʼя в Україні залежить від готовності Європи бути жорсткішою щодо Росії, та що без української армії Європа "не має шансів проти Росії".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме замінники членства.