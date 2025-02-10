Трамп заявив про намір купити Газу та допустив відбудову країнами Близького Сходу

Американський президент Дональд Трамп заявив у неділю, 9 лютого, що має намір купити Газу, але може дозволити іншим державам на Близькому Сході відновити частини зруйнованої війною території.

Про це він сказав на борту літака Air Force One дорогою до Нового Орлеана на чемпіонат Національної футбольної ліги за Суперкубок, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що прагне "купити та володіти Газою".

"Що стосується нашої відбудови – ми можемо віддати її іншим державам на Близькому Сході, щоб вони відбудували окремі частини, інші люди можуть це зробити під нашим патронатом. Але ми зобов'язуємося володіти нею, утримувати її і гарантувати, що ХАМАС не повернеться назад", – сказав він.

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Американський президент зауважив, що "там немає, куди повертатися".

"Це місце підлягає знесенню. Решта буде знесена. Все буде знесено", – сказав він.

Трамп також наголосив, що відкритий до можливості впустити деяких палестинських біженців до США, але розглядатиме такі запити в кожному конкретному випадку.

Як відомо, 6 лютого Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами – без залучення американських військових. Трамп вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій.

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.