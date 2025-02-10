Трамп заявил о намерении купить Газу и допустил отстройку странами Ближнего Востока

Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, 9 февраля, что намерен купить Газу, но может позволить другим государствам на Ближнем Востоке восстановить части разрушенной войной территории.

Об этом он сказал на борту самолета Air Force One по дороге в Новый Орлеан на чемпионат Национальной футбольной лиги за Суперкубок, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что стремится "купить и владеть Газой".

"Что касается нашего восстановления – мы можем отдать ее другим государствам на Ближнем Востоке, чтобы они отстроили отдельные части, другие люди могут это сделать под нашим патронатом. Но мы обязуемся владеть ею, удерживать ее и гарантировать, что ХАМАС не вернется обратно", – сказал он.

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Американский президент заметил, что "там нет, куда возвращаться".

"Это место подлежит сносу. Остальное будет снесено. Все будет снесено", – сказал он.

Трамп также отметил, что открыт к возможности впустить некоторых палестинских беженцев в США, но будет рассматривать такие запросы в каждом конкретном случае.

Как известно, 6 февраля Трамп подтвердил свой план "захвата" сектора Газа Соединенными Штатами – без привлечения американских военных. Трамп считает, что Израиль мог бы передать Газу Соединенным Штатам после завершения боевых действий.

Государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.