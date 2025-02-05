Посол Трампа бачить "краще життя" для палестинців поза межами Гази

Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо захоплення Гази дасть палестинцям "більше надії" на краще майбутнє – яке потенційно може бути далеко від Гази.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".

Президент Трамп під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу запропонував Сполученим Штатам "захопити" сектор Гази, розчистити його та відновити в майбутньому.

Віткофф зазначив, що Газа буде "непридатною для життя" щонайменше протягом наступного десятиліття.

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"Усі хочуть бачити мир в регіоні… (що) означає краще життя для палестинців. Краще життя не обов'язково пов'язане з фізичним простором, в якому ви перебуваєте сьогодні. Краще життя – це кращі можливості, кращі фінансові умови, кращі прагнення для вас і вашої родини", – заявив Віткофф.

"Це не відбувається тому, що ви ставите намет у секторі Гази, а навколо вас 30 тисяч боєприпасів, які можуть вибухнути будь-якої миті. Сьогодні це небезпечне місце для життя", – додав він.

Нагадаємо, що 4 лютого ввечері Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу".

Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.



