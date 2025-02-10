ЗМІ: Віцепрезидент США та Зеленський зустрінуться на Мюнхенській конференції

Віце-президент США Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня.

Про це повідомляє CBS News, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, Зеленський очолить українську делегацію на щорічній конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого. Зазначається, що Венс також буде присутній на конференції.

Як пише видання, про заплановану зустріч першою повідомила газета New York Post.

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Як інформували, спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог також візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені.

Пізніше Келлог сказав, що не буде презентувати план врегулювання війни в Україні під час Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого, як заявляли низка ЗМІ.