СМИ: Вице-президент США и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает CBS News, пишет "Европейская правда".

По информации издания, Зеленский возглавит украинскую делегацию на ежегодной конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Отмечается, что Вэнс также будет присутствовать на конференции.

Как пишет издание, о запланированной встрече первой сообщила газета New York Post.

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Как информировали, специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог также примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

Позже Келлог сказал, что не будет представлять план урегулирования войны в Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, как заявляли ряд СМИ.