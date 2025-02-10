Укр Рус Eng

СМИ: Вице-президент США и Зеленский встретятся на Мюнхенской конференции

Новости — Понедельник, 10 февраля 2025, 08:29 — Уляна Кричковская

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает CBS News, пишет "Европейская правда".

По информации издания, Зеленский возглавит украинскую делегацию на ежегодной конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля. Отмечается, что Вэнс также будет присутствовать на конференции.

Как пишет издание, о запланированной встрече первой сообщила газета New York Post.

Реклама:

Как информировали, специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог также примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене.

Позже Келлог сказал, что не будет представлять план урегулирования войны в Украине во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля, как заявляли ряд СМИ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Трамп США Война с РФ
Реклама: